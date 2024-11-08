Выиграйте приглашения на концерт "Toto Cutugno Band"

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 11 по 15 ноября на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на концерт оригинальной группы Тото Кутуньо, посвященный памяти знаменитого певца 18 ноября!

В концерте будут использованы видеоматериалы с выступлениями Кутуньо, предоставленные его семьей. Toto Cutugno Original Band обещает зрителям незабываемую встречу с мелодиями, ставшими классикой.

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