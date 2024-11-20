Фронтмен Duran Duran Саймон Ле Бон получил Орден Британской империи

Музыканта наградил принц Уэльский Уильям в Виндзорском замке. Этой наградой был отмечен вклад Саймона в развитие музыки и благотворительности. Он поддерживает организации, занимающиеся охраной морской среды, а также поддерживающие неблагополучную британскую молодёжь.

Во время награждения Саймон сказал: "Я испытываю невероятное счастье, занимаясь тем, что люблю. Я бы посоветовал это каждому"!