"Большая неделя подарков" на Эльдорадио

Дорогие слушатели Эльдорадио, поздравляем вас с новым 2025 годом! Пусть новый год будет лучше прошлого, желаем вам всего самого хорошего, чтобы душа пела!, А мы, в свою очередь, поможем вам любимой музыкой и запоминающимися подарками.

С 2 по 8 января на Эльдорадио новогодняя игра "Большая неделя подарков"!

Слушайте 101.4 FM и принимайте участие в нашей традиционной игре. Выигрывайте на Эльдорадио пригласительные билеты на ледовые шоу, рождественские спектакли, выставки и концерты в Санкт-Петербурге!