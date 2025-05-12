Выиграйте приглашения на Весенний праздник фонтанов в Петергофе

Эльдорадио приглашает своих слушателей на традиционный Весенний праздник фонтанов "Самсон. Возрождение"!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 12 по 16 мая на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на красочное открытие сезона в Петергофе 17 мая. В этом году праздник будет посвящен скульптурной группе "Самсон, разрывающий пасть льва", ее созданию, утрате во время Великой Отечественной войны и трудной истории возрождения.

В послевоенные годы чертежи "Самсона" были утеряны, и вопрос его восстановления казался неразрешимым. Вернуть символ Петергофа помогли любительские фотоснимки: историки, художники, реставраторы и простые граждане со всей страны присылали фотографии, найденные в семейных альбомах и архивах. "Самсон. Возрождение" — это праздник о желании жить и творить красоту на месте разрушений, о восстановлении прекрасного из руин, о нитях, связывающих поколения.

Вступайте в сообщество Эльдорадио ВКонтакте и участвуйте в розыгрыше приглашения на два лица!