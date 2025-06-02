Выиграйте приглашения на балет "Сказка о рыбаке и рыбке"

Выиграйте приглашения на хореографическую постановку "Сказка о рыбаке и рыбке"!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 2 по 6 июня на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные на красочный балет для всей семьи в сопровождении оркестра народных инструментов 7 июня!

Сочетание живого звучания народных инструментов, бессмертного сказочного сюжета, классической хореографии и роскошных костюмов и декораций сотворит настоящее чудо – волшебную историю, которая готова покорить и ваши сердца!

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