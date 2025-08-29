Открытие юбилейного сезона Эльдорадио из Петергофа

Эльдорадио открывает юбилейный сезон вещания из музея-заповедника «Петергоф».

В сезоне 2025/2026 Эльдорадио празднует 30-летие – в честь этого события команда шоу «Утро со светлой головой» на один день переезжает из радийной студии в дворцово-парковый ансамбль «Петергоф».

17 сентября, в преддверии Осеннего фестиваля фонтанов, ведущие Эльдорадио Лена Денисова и Семен Зверев разбудят петербуржцев из Большой оранжереи в Нижнем парке Петергофа.

Все утро, с 7:00 до 11:00, помимо любимой музыки, традиционных рубрик, игр и подарков от Эльдорадио, слушателей ждут встречи с приглашенными гостями из музея-заповедника – генеральным директором Романом Ковриковым, начальником службы внешних связей Анной Зарубиной, начальником экспозиционной службы Сергеем Бондаревым, а также начальником отдела фонтанов и гидротехнических сооружений Андреем Бирюковым, с которыми мы обсудим летний сезон в Петергофе, выставку "Подвиг возрождения", а также предстоящий фестиваль фонтанов.

Смотрите видеотрансляцию специального эфира на сайте eldoradio.ru и в сообществе Эльдорадио ВКонтакте. На протяжении всего эфира слушатели смогут следить за происходящим в нашей студии!