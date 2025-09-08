Выиграйте приглашения на премьеру фильма "Тогда. Сейчас. Потом"

Выиграйте приглашения на предпремьерный показ фильма "Тогда. Сейчас. Потом"​!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 8 по 12 сентября на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на предпремьерный показ для друзей Эльдорадио фильма Роберта Земекиса "Тогда. Сейчас. Потом" с Томом Хэнксом в главной роли 17 сентября.

Типичная американская гостиная дома в Новой Англии. Его обитатели сменяются на протяжении века. В 1950-х здесь родился мальчик Ричард. В этой комнате проходит его детство и юность, вот он оканчивает школу, а вот — уже приводит в дом невесту Маргарет. Молодая семья обзаводится детьми, здесь проходят все самые счастливые моменты их жизни, и здесь же — грустные. Дети обзаводятся внуками, а Ричард и Маргарет начинают понимать, что их время уходит.

Присоединяйтесь к сообществу Эльдорадио ВКонтакте, участвуйте в розыгрыше, выигрывайте пригласительные в кино!