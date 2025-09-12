Выиграйте приглашения на Осенний праздник фонтанов в Петергофе

Эльдорадио приглашает на Осенний праздник фонтанов в Петергофе!

Слушайте Эльдорадио с 15 по 19 сентября и выигрывайте пригласительные билеты на праздник закрытия фонтанов 20 и 21 сентября.

В 2025 году наша страна отмечает 80 лет Победы в Великой Отечественной войне, а праздник фонтанов посвящен воссозданию Петергофа после оккупации. Фестиваль пройдёт на нескольких площадках Нижнего парка в течение всего дня в субботу и в воскресенье. Нижний парк — от дворца «Марли» до Монплезирской аллеи — превратится в пространство, погружающее в послевоенное время в Петергофе. Парк будет наполнен инсталляциями и звуковым сопровождением. Каждый посетитель сможет, будто на машине времени, перенестись в Петергоф 40-х годов, услышать воспоминания очевидцев и сотрудников музея тех лет, прикоснуться к истории самоотверженного подвига ленинградцев!

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте приглашения на двоих на красочный праздник!