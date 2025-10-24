Выиграйте приглашения на гала-концерт звезд балета "Планета Майя"

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 27 по 31 октября на 101.4 FM и выигрывайте приглашения на красивый балет 13 ноября!

Этот вечер объединит ведущих артистов Большого, Мариинского и других прославленных театров в редком по своей значимости ансамбле исполнителей. Их выступления станут посвящением Майи Плисецкой, которая преобразила балетное искусство, наделив его интеллектуальной глубиной, драматизмом и пластической свободой.

