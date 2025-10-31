Выиграйте приглашения на концерт Иссака Дельгадо

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 5 по 7 ноября на 101.4 FM и выигрывайте приглашения на концерт грэмминосного кубинского певца Иссака Дельгадо и его оркестра 9 ноября!

Один из главных голосов современной Кубы, стоявший у истоков жанра тимба, представит программу, в которую вошли как проверенные временем хиты, так и свежие треки с нового альбома Mira como vengo. Это не просто концерт — это погружение в мощную живую музыку, где каждый аккорд и каждый удар барабана звучит по-настоящему. Здесь не нужно знать испанский язык, чтобы почувствовать энергию и мастерство музыкантов — только быть готовым к ритму.

Вступайте в сообщество Эльдорадио ВКонтакте и участвуйте в розыгрыше приглашения на двоих!