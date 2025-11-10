"Золотая Киноколлекция Live": Хатико: самый верный друг
10.11.2025
Эльдорадио представляет "Золотую Киноколлекцию Live" — смотрите культовые фильмы на большом экране. Вместе с вами празднуем юбилейный 30-й сезон вещания Эльдорадио!
Слушайте 101.4 FM с 10 по 18 ноября на 101.4 FM и выигрывайте приглашения на кинопоказ для наших друзей 19 ноября! Начнём с культовой ленты о дружбе между человеком и собакой "Хатико: Самый верный друг". Перед началом сеанса со вступительным словом выступит автор программы "Саундтрек" — Алексей Дунаевский.
