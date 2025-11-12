Светлана Болдина получила премию в области журналистики

Ведущая информационных программ на Эльдорадио Светлана Болдина получила премию Правительства Санкт-Петербурга в области журналистики!

11 ноября в «Доме журналиста» состоялось торжественное награждение победителей ежегодного конкурса на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга в области журналистики. Ведущая Эльдорадио и автор программы «Цифровая азбука» Светлана Болдина одержала победу в номинации «Лучшая радиопередача».

Ежегодно премии Правительства Санкт‑Петербурга в области журналистики присуждаются за глубокое и яркое освещение социально значимых тем. Это одна из самых престижных наград в сфере массовых коммуникаций и знак высокого профессионального мастерства. На открытии церемонии глава городского Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол сообщил, что на соискание наград претендовали более 60 работ. Комиссию возглавил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, также в состав вошли представители различных комитетов, служб Смольного и руководители журналистских профессиональных объединений города.

Светлана Болдина – профессиональный журналист и уже более 29 лет работает на Эльдорадио. В 2024 году был запущен её авторский цикл программ «Цифровая азбука» о развитии государственных электронных услуг в Санкт-Петербурге и России. В рамках выпусков Светлана делится со слушателями информацией о новых возможностях, которые открываются благодаря доступности цифровых услуг.

Светлана Болдина: «Эта награда стала для меня полной неожиданностью, поэтому мне особенно приятно. Большое спасибо за признание и огромное спасибо команде Эльдорадио! Именно благодаря слаженной работе и колоссальной поддержке удалось получить такую почётную премию».

Ольга Фефелова, генеральный директор «Европейской медиагруппы» в Санкт-Петербурге: «В первую очередь, хочу выразить благодарность Правительству Санкт-Петербурга за высокую оценку нашей работы. Сезон 2025-2026 – юбилейный для «Эльдорадио», и для нас особая честь получить такую значимую награду именно сейчас. Помимо развлекательной сферы ЕМГ традиционно уделяет большое внимание важным социальным и культурным проектам. Мы не прекращаем развиваться и планируем достигать новых вершин!».