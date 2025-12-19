"Песни приносят ёлки" на Эльдорадио

Эльдорадио дарит праздничное настроение и главное новогоднее украшение – живую елку!

Слушайте Эльдорадио с 22 по 28 декабря и выигрывайте красивую ёлочку с доставкой на дом.

Всю неделю на 101.4 FM для вас будут звучать любимые новогодние песни. Слушайте Эльдорадио, ловите подсказки ведущих и запоминайте, какая песня призовая в этот день. Как только услышите загаданную композицию, звоните в эфир по номеру (812) 325-101-4. Счастливчику мы привезём свежую и пушистую хвойную красавицу!

Встречайте Новый год с самыми близкими и Эльдорадио!