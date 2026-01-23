Выиграйте приглашения на балет-феерию "Бал сказок"!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 26 по 30 января на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на спектакль "Бал сказок" 6 февраля с участием Фаруха Рузиматова, Илзе Лиепы, Ивана Васильева и других звёзд балета. Звездные артисты вовлекут вас в необыкновенный круговорот танца, чудесная музыка заставит в такт биться ваши сердца, а ожившие декорации усладят взор! Мы приглашаем вас вместе с детьми, родителями, любимыми, друзьями – ведь все мечтают хоть раз вернуться в сказочное детство!

Вступайте в сообщество Эльдорадио ВКонтакте и участвуйте в розыгрыше приглашения на двоих!