Выиграйте приглашения на выставку "Последнее закрытое собрание. Коллекция Куниных".

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 9 по 13 февраля на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные на выставку Якова и Александры Куниных – одно из важнейших частных собраний русского искусства – в полном объеме. В экспозиции показаны около 40 живописных и 190 графических работ, среди которых произведения ведущих художников рубежа XIX–XX веков – Александра Бенуа, Константина Сомова, Зинаиды Серебряковой, Кузьмы Петрова-Водкина, Николая Рериха, Виктора Борисова-Мусатова и других.