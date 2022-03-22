День с Легендой на Эльдорадио: Eric Clapton

Он играл, когда другие учились в школе, он играл, когда другие строили серьезные взрослые планы, играл, когда все было хуже некуда, играл, когда жизнь впрямую говорила: отложи гитару, сдайся, твое время ушло… Он играет и сейчас. Потому что играть для него - значит Жить!

"Гитара - это мой голос. Когда у меня в голове возникает музыкальный отрывок, я слышу не саму песню, а только партию гитары. У меня нет особых способностей певца, но через гитару я могу выразить все. Всю свою душу" (с)

30 марта сэр Эрик Клэптон празднует день рождения, и в понедельник, 28 марта, на Эльдорадио в честь великого музыканта "День с Легендой".

Мы услышим его искренний и честный рассказ о себе и его душу - его гитару.