Выиграйте пригласительные на балет театра Якобсона

Эльдорадио приглашает слушателей на фестиваль "Апрельский сезон: Золотая коллекция театра Якобсона"!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 28 марта по 1 апреля на 101.4 FM и выигрывайте приглашения на классические балетные произведения на сцене Александринского театра.

Вашему вниманию будет представлена золотая балетная коллекция - "Лебединое озеро", "Жизель", "Дон Кихот", "Щелкунчик. Все эти бессмертные произведения исполнены глубокого смысла и неизменно врачуют душу, ведь в финале всегда побеждают добро и любовь!

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте билеты в театр!