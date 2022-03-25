Выиграйте пригласительные на балет театра Якобсона
25.03.2022
Эльдорадио приглашает слушателей на фестиваль "Апрельский сезон: Золотая коллекция театра Якобсона"!
Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 28 марта по 1 апреля на 101.4 FM и выигрывайте приглашения на классические балетные произведения на сцене Александринского театра.
Вашему вниманию будет представлена золотая балетная коллекция - "Лебединое озеро", "Жизель", "Дон Кихот", "Щелкунчик. Все эти бессмертные произведения исполнены глубокого смысла и неизменно врачуют душу, ведь в финале всегда побеждают добро и любовь!
Слушайте 101.4 FM и выигрывайте билеты в театр!