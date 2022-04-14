Выиграйте пригласительные на мюзикл "Дама Пик"

Эльдорадио приглашает вас на азартный мюзикл "Дама Пик" по повести Александра Пушкина!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 18 по 22 апреля на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на классическую легенду, поставленную на современный лад.

Яркая постановка о Пиковой даме наполнена любовью, предательством и мистикой. Роскошные театральные декорации и исторические костюмы перенесут вас в прошлое, где лауреаты премии "Золотая маска" устраивают пышные балы и королевские приемы под красивую музыку!

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте билеты на спектакль 26 апреля!