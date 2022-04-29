День с Легендой на Эльдорадио: Backstreet Boys

Своё название они получили в честь блошиного рынка в Орландо. "Парни с задворок" стали одной из самых популярных молодежных групп 90-х годов. Они попали в Книгу рекордов Гиннесса, засияли звездой на голливудской "Аллее славы", за свою карьеру они продали свыше 130 миллионов экземпляров пластинок, а количество покоренных сердец не поддаётся подсчету. В следующем году знаменитому коллективу из Флориды стукнет 30 лет, а 6 мая 1996 года вышел их дебютный альбом "Backstreet Boys". В честь него в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 2 мая на 101.4 FM "День с Легендой: Backstreet Boys".

Весь понедельник на 101.4 FM вас ждут проникновенные баллады о любви и неповторимые хиты от культового бой-бэнда Backstreet Boys!