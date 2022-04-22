Выиграйте пригласительные на концерт "Планета Уильямс"

Эльдорадио приглашает на музыкальный вечер "Планета Уильямс"!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 25 по 29 апреля на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на концерт произведений легендарного кинокомпозитора Джона Уильямса.

В программе вечера всемирно известные хиты маэстро из фильмов "Звездные войны", "Парк Юрского периода", "Индиана Джонс", "Челюсти" и многих других. Впервые в России прозвучит саундтрек из фильма "Капитан Крюк", а также концерт для виолончели в исполнении Singolo Orchestra!

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте приглашения на концерт в большом зале филармонии 30 апреля!