Выиграйте пригласительные на концерт "Планета Уильямс"
22.04.2022
Эльдорадио приглашает на музыкальный вечер "Планета Уильямс"!
Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 25 по 29 апреля на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на концерт произведений легендарного кинокомпозитора Джона Уильямса.
В программе вечера всемирно известные хиты маэстро из фильмов "Звездные войны", "Парк Юрского периода", "Индиана Джонс", "Челюсти" и многих других. Впервые в России прозвучит саундтрек из фильма "Капитан Крюк", а также концерт для виолончели в исполнении Singolo Orchestra!
Слушайте 101.4 FM и выигрывайте приглашения на концерт в большом зале филармонии 30 апреля!