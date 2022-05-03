Выиграйте пригласительные на спектакль "Неизвестный друг"

Эльдорадио приглашает слушателей на музыкальный спектакль "Неизвестный друг".

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 4 по 11 мая на 101.4 FM и выигрывайте приглашения на постановку по произведению Ивана Бунина на сцене петербургской филармонии.

"Неизвестный друг" - одно из самых маленьких произведений Бунина. Маленький рассказ о больших чувствах. Извечная боль человечества - одиночество, - обличенная в изящный, возвышенный слог прекрасной эпохи, каким уже не изъясняются в наши дни. Уникальная акустика филармонии, актриса Ксения Раппопорт и пианистка Полина Осетинская в постановке режиссёра Валерия Галендеева, подарят вам незабываемые впечатления майским вечером!

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте билеты на спектакли 11 и 12 мая!