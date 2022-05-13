Выиграйте пригласительные на "Ночь музеев"

Эльдорадио приглашает своих слушателей на знаменитое ежегодное событие "Ночь музеев"!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 16 по 20 мая на 101.4 FM и выигрывайте приглашения на акцию "Ночь музеев". В этом году международное событие посвящено 350-летию Петра Великого. В ночь с 21 на 22 мая более 100 музеев города распахнут свои двери для всех желающих, чтобы показать зрителям эксклюзивные экскурсии.

Слушайте 101.4 FM и устройте для себя незабываемое музейное приключение в белую ночь вместе с Эльдорадио!