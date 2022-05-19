День с Легендой на Эльдорадио: Lenny Kravitz

"Человек-оркестр", обольстительный мачо, один из самых стильных и харизматичных музыкантов нашего времени – это всё о талантливом сердцееде Ленни Кравице! 26 мая Ленни отмечает день рождения, в честь него в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 23 мая на Эльдорадио "День с Легендой: Lenny Kravitz".

В крови Ленни соединились несколько национальностей и культур, сам он живет во Франции, США и на Багамах. Это всё сильно сказалось на творчестве артиста, которое представляет собой потрясающий коктейль из соула, фанка, регги и фолк-баллад. Он обладатель множества наград, а ещё он рекордсмен "Grammy". Музыкант получал статуэтку четыре года подряд в категории "Лучшее мужское рок-исполнение".

Обо всём этом и не только слушайте в понедельник в рамках "Дня с Легендой". Вас ждут хиты Ленни Кравица, а также истории из жизни популярного музыканта!