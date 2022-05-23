"Классика на Дворцовой" при поддержке Эльдорадио

28 мая в самом сердце Петербурга при поддержке Эльдорадио пройдёт традиционное шоу "Классика на Дворцовой"!

В концертной программе вечера – лучшие арии из всемирно известных опер, легкомысленные и лирические партии из искрометных оперетт, бессмертные эстрадные шлягеры и хиты XX века, превратившиеся в легенды времен и поколений. За безупречное музыкальное сопровождение "Классики на Дворцовой" отвечает Академический Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, – в этот вечер им будет руководить дирижёр Денис Власенко.

Все пришедшие зрители смогут насладиться выступлениями артистов театра балета им. Леонида Якобсона, Московского Мюзик-холла и театра Аллы Духовой "ТОДЕС". Организаторы обещают, что за время шоу артисты сменят порядка 250 оригинальных костюмов!

Звезды мировой оперы ждут вас на Дворцовой площади 28 мая. Начало концерта в 21.30. Вход свободный.