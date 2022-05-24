Праздничный "День с Легендой" на Эльдорадио

Вы знакомы с ним с младенчества: сперва вам показывают его родители, а потом, повзрослев, вы сами с каждым днём открываете в нём что-то новое и интересное! Характер у него не из лёгких, но мы всё равно обожаем и ценим его всем сердцем!

27 мая - особенный день в жизни каждого петербуржца (да и наших гостей, чего уж мелочиться), поэтому для всех нас мы подготовили подарок ко дню рождения любимого города!

27 мая слушайте на Эльдорадио праздничный "День с Легендой".