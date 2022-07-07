День с Легендой на Эльдорадио: Queen

Фаррух Булсара - самый знаменитый уроженец острова Занзибар, а также обладатель одного из самых великих голосов за всю историю музыки. Его песня "Barcelona" стала гимном Олимпиады, а другая великолепная композиция была признана лучшей песней тысячелетия! По опросу BBC, музыкант вошел в список 100 величайших британцев. Фредди так сильно любил кошек, что посвятил хвостатым сольный альбом "Mr. Bad Guy", а своей любимой трёхцветной кошке Делайле - одноименную песню! 13 июля 1973 года гениальный Фредди и ярчайшая группа Queen выпустили дебютный альбом! В честь этого события на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 11 июля на 101.4 FM "День с Легендой: Queen".

Группа Queen - величайшая рок-группа Англии. В 2021 году культовый квартет отмечает полувековой юбилей! Их хит "Bohemian Rhapsody" попал в Книгу рекордов Гиннесса как "лучший сингл Великобритании за 50 лет", а видео на эту песню британцы называют лучшим клипом всех времён. Фильм байопик "Богемская рапсодия" о жизни группы завоевал 4 статуэтки "Оскар", а также много других престижных кинопремий.

Весь понедельник в рамках "Дня с Легендой" на 101.4 FM слушайте интервью и истории о группе Queen и Фредди Меркьюри! Вас ждут любимые песни из сольного творчества музыканта, а также в составе Queen!