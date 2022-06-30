Выиграйте приглашения на фестиваль "Summer Music Park"
30.06.2022
Эльдорадио приглашает на музыкальный open-air "Summer music park"!
Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 4 по 8 июля на 101.4 FM и выигрывайте приглашения на уникальный концерт под открытым небом "Summer music park".
В этот музыкальный вечер гостей ожидает яркий спектакль-фламенко "ДНК Кармен". Популярная работа театра Fabrica de Tabaco повествует о жизни, культуре, музыкальном и танцевальном языке цыган. Сплетения звуков, ритмов и чувств, которые текут по венам, содержат всю память, переданную от самых древних предков, живших тысячи лет назад!
Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные на шестой "Summer music park" в Ботаническом саду!