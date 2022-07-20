Вещание Санкт-Петербург
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День с Легендой на Эльдорадио: Jennifer Lopez

День с Легендой на Эльдорадио: Jennifer Lopez
20.07.2022

Блистательная карьера одной из самых популярных певиц современности началась с профессиональных танцев. Коллеги по сцене дали молодой танцовщице прозвище "гитара" за её сногсшибательную фигуру. Позже, когда девушка начала сниматься в кино, её прозвали "пламенем" из-за взрывного характера. Она стала первой в истории латиноамериканской актрисой, заработавшей один миллион долларов за роль в кино. 24 июля у потрясающей Дженнифер Лопес день рождения! 

Слушайте 25 июля на Эльдорадио "День с Легендой: Дженнифер Лопес". 

Джей Ло - одна из самых влиятельных женщин в мире. Любящая мать и жена служит примером для подражания для многих людей. Она - первая актриса, фильм с участием которой и альбом заняли вершины хит-парадов одновременно. Американская певица продала свыше 75 миллионов экземпляров дисков. Всего в её дискографии 8 альбомов, а также свыше 30 ролей в кино. Помимо актерских и музыкальных талантов, у Дженнифер отличные предпринимательские качества. Её собственная линия одежды, ресторанный бизнес и именной парфюм бьют рекорды продаж! При всём этом, Джен остается всё той же красоткой из Бронкса, которая жертвует на благотворительность и помогает людям не только творчеством, но и поступками.

Слушайте в течение "Дня с Легендой" на 101.4 FM любимые песни Дженнифер Лопес, а также истории из жизни актрисы, танцовщицы и успешной бизнесвумен!

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