День с Легендой на Эльдорадио: Madonna

Она - настоящая королева поп-музыки! А по версии книги рекордов Гиннесса, она самая успешная певица в мире. Мадонна Луиза Чикконе удостоена огромного количества наград, включая семь "Грэмми". Помимо музыки, Мадонна снимается в кино, за что получила два "Золотых глобуса". Еще она пишет книги, придумывает дизайн одежды и на протяжении долгих лет занимается благотворительностью. Икона музыки родилась 16 августа, в честь неё на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 15 августа на 101.4 FM "День с Легендой: Мадонна".

Культовая поп-певица, внесенная в 2008 году в Зал славы рок-н-ролла, начала свою карьеру в 14 лет. Её первый альбом "Madonna" за 9 месяцев стал "золотым", а сингл "Lucky star" сразу же занял первое место в Billboard Hot 100. Следующий суперсингл "Like a Virgin" попал в список "200 знаковых песен всех времен". Кавер-версии песен Мадонны исполняют многие, в том числе и Королевский симфонический оркестр Великобритании. А началось триумфальное шествие певицы по миру с 35 долларов в кармане, с которыми она начала покорение Нью-Йорка!

Слушайте в течение "Дня с Легендой" на 101.4 FM интервью с Мадонной, удивительные истории из её жизни и, конечно, любимые песни певицы!