День с Легендой на Эльдорадио: Garbage

Своё название "Мусор" новоиспеченная группа получила от едкого комментария приятеля одного из участников коллектива, когда тот услышал записанный материал. Жемчужину группы - рыжеволосую Ширли Мэнсон, американцы из Мэдисона увидели в клипе на MTV, а позже отыскали её в Шотландии и пригласили к себе. Вскоре, в хижине в лесах Висконсина, группа начала записывать свои первые песни, а 15 августа 1995 года Garbage выпустили дебютный альбом! В честь этого события на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 22 августа на 101.4 FM "День с Легендой: Garbage".

За свой жизненный путь квартет Garbage выпустил 7 пластинок, благодаря своему уникальному новаторскому звучанию, музыкальные эксперты до сих пор не могут определиться, к какому жанру их отнести. А выразительный контральто-вокал Ширли делает Garbage и вовсе непохожей на другие группы!

Слушайте в понедельник в рамках "Дня с Легендой" на 101.4 FM интервью с Ширли и её группой, жизненные истории и неповторимые песни Garbage!