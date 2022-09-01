День с Легендой на Эльдорадио: Queen

5 сентября 1946 года родился единственный и неповторимый Фаррух Булсара, известный всему миру как Фредди Меркьюри! Эльдорадио предлагает всем своим слушателям отметить это событие праздничным "Днём с Легендой"!

Слушайте 5 сентября на 101.4 FM "День с Легендой: Queen".

Весь понедельник в рамках "Дня с Легендой" на 101.4 FM слушайте истории из жизни Фредди Меркьюри и группы Queen! Вас ждут любимые песни из сольного творчества музыканта и в составе культового квартета!