День с Легендой на Эльдорадио: Michael Buble

Наш герой родился на западе Канады в городе Барнаби. С самого детства он интересовался музыкой, в возрасте двух лет признался родителям, что хочет стать популярным певцом! Благодаря богатой музыкальной коллекции своего деда, маленький Майкл пристрастился к джазу, а через много лет, он посвятит один из альбомов любимому дедушке. 9 сентября отмечает день рождения обладатель великолепного баритона Майкл Бубле! В его честь на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 12 сентября на Эльдорадио "День с Легендой: Michael Buble".

В копилке обаятельного Майкла на сегодняшний день 11 полноценных альбомов, премии "Грэмми" и "Juno Awards" (канадский аналог "Грэмми"), первые места в мировых чартах и звезда на Аллее славы в Голливуде. Помимо этого он успел сняться в кино, сериалах и телешоу!

Слушайте в понедельник "День с Легендой" на 101.4 FM! Вас ждут непридуманные истории из жизни и красивые песни Майкла Бубле!