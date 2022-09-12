"Утро со светлой головой" открывает сезон в Петропавловской крепости

Эльдорадио открывает новый сезон в самом сердце Санкт-Петербурга!

В понедельник, 26 сентября слушайте шоу "Утро со светлой головой!" на Эльдорадио с 07:00 до 12:00. По сложившейся красивой традиции Лена Денисова и Семён Зверев разбудят Петербург из Флажной башни Петропавловской крепости.

Следите за видеотрансляцией из Петропавловской крепости на eldoradio.ru и в сообществе Эльдорадио ВКонтакте.

Украшением праздничного открытия сезона станет полуденный выстрел из пушки со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости!