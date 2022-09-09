Выиграйте пригласительные на осенний праздник фонтанов

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 12 по 16 сентября на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на осенний праздник фонтанов в Петергофе - "Пётр Первый. Человек-история".

В этом году исполнилось 350 лет со дня рождения первого российского императора и основателя Петергофа — Петра Великого. Мультимедийный спектакль "Пётр Первый. Человек-история" — просветительский проект, где уникальное шоу с трехмерными проекциями на фасад Большого петергофского дворца, мощными пиротехническими и световыми эффектами сочетается с захватывающей историей о том, как Петр I собирал по всему миру и внутри страны художественные и естественнонаучные коллекции и задумал открыть первые музеи. Это часовое погружение современного зрителя в далекий XVIII век создано для того, чтобы подробнее познакомиться с еще одним важным начинанием императора!

Слушайте Эльдорадио и выигрывайте пригласительные на красочное мультимедийное и пиротехническое представление!