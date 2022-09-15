День с Легендой на Эльдорадио: Spice Girls

Четверть века назад набор в музыкальную группу был максимально простым. Так, в 1994 году будущую супергруппу собирали по объявлению «Требуются девушки возрасте от 18 до 23 лет, способные петь и танцевать, красивые, трудолюбивые, честные». Кто мог тогда представить, что вскоре коллектив, отобранный из молодых талантливых особ, станет одной из самых успешных поп-групп в истории музыки? В 2019 году "перчинки" триумфально воссоединились и проехались с большим туром по Европе, завершив феерические гастроли тремя выступлениями на лондонском "Уэмбли"!

Слушайте 19 сентября на 101.4 FM "День с Легендой: Spice Girls".

В течение всего понедельника в рамках "Дня с Легендой" вместе будем слушать зажигательные хиты британской группы, фрагменты из эксклюзивных интервью, а также интересные факты, которые раскроют вам Spice Girls с новой стороны!