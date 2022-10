"День с Легендой" на Эльдорадио: Sting

Живая легенда, знаменитый английский музыкант-мультиинструменталист, обладатель 17 премий "Грэмми", актёр и филантроп Гордон Мэттью Томас Самнер, известный всему миру как Стинг, 2 октября отмечает день рождения. В честь него на Эльдорадио "День с Легендой: Sting"!

3 октября

На счету британского музыканта 15 сольных студийных альбомов, более 20 ролей в кинофильмах и 3 роли в театральных постановках. Его именем названа звезда на Аллее славы в Голливуде за достижения и вклад в области музыки. Несколько лет назад певец получил премию BMI за хит "Every Breath You Take", который удостоился звания самой популярной песни в истории радио!

