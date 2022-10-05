"День с Легендой" на Эльдорадио:Bruno Mars

Талантливый красавчик Питер Джин Эрнандес, более известный как Бруно Марс, отмечает 8 октября день рождения. В наши дни он считается одним из самых часто номинируемых артистов на главные музыкальные премии мира. В его послужном списке 15 статуэток самой престижной премии Grammy, четыре Brit Awards и множество других наград. Вот это настоящий успех!

Слушайте 10 октября на 101.4 FM "День с Легендой: Бруно Марс".

В своей музыке Бруно Марс умело смешивает поп, R&B, соул, фанк, регги, хип-хоп, рок и даже диско! В его копилке три сольных альбома, а также успешная творческая коллаборация с Anderson Park. На сегодняшний день Бруно продал свыше 130 миллионов копий пластинок, что делает его одним из самых коммерчески успешных музыкантов в истории.

Слушайте на Эльдорадио незабываемые хиты "гавайского Майкла Джексона", фрагменты самых откровенных интервью, а также интересные факты из жизни музыканта!