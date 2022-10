"День с Легендой" на Эльдорадио: Eurythmics

Авангардный синти-поп дуэт Eurythmics ошеломительно ворвался в музыкальное сообщество Англии. Их творчество, основанное на электронных экспериментах, было в диковинку для того времени, но публика по достоинству оценила новаторский коллектив. Их визитная карточка "Sweet Dreams" попала в список 500 величайших песен по версии читателей журнала Rolling Stone. На "Сладкие грёзы" и по сей день делают современные кавер-версии популярные диджеи и музыканты. 16 октября 1981 года группа Eurythmics​ выпустила свой первый альбом "In The Garden". В честь этого события в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 17 октября на 101.4 FM "День с Легендой: Eurythmics".

Творческий тандем Дэйва Стюарта и Энни Леннокс на сегодняшний день записал 9 студийных альбомов. Их хиты "Sweet Dreams (Are Made of This)", "Miracle Of Love", "I Saved the World Today", "Here Comes the Rain Again" покорили меломанов со всего мира!

В течение всего дня на Эльдорадио в рамках "Дня с Легендой" для вас прозвучат все популярнейшие песни Eurythmics, а также фрагменты из интервью с британским коллективом!