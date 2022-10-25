День с Легендой на Эльдорадио: Roxette

Они – олицетворение 1990-х, среди многих достижений группы – аншлаг на знаменитом английском стадионе "Уэмбли". Их неоднократно признавали лучшей поп-группой, а песни формировали стиль других успешных музыкантов. Всё это о культовой шведской группе "Roxette"! 31 октября дуэт выпустил свой первый альбом "Pearls of Passion", в честь этого события в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 31 октября на Эльдорадио "День с Легендой: Roxette".

Официальная дискография группы содержит 10 номерных альбомов, а началось всё с того, что никому неизвестные Пер Гессле и Мари Фредрикссон записали свой первый диск "Pearls of Passion". Пластинка имела огромный успех и впоследствии была несколько раз переиздана. Затем было мировое признание группы, многочисленные концертные туры и миллионы фанатов, исполняющих песни наизусть!

Слушайте в течение "Дня с Легендой" на 101.4 FM любимые песни группы Roxette, а также интересные истории из жизни Пера Гессле и Мари Фредрикссон!