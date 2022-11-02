День с Легендой на Эльдорадио: Bryan Adams

Когда хочется насладиться красивой музыкой и чувственным исполнением, нужно включать его песни! Герой, о котором мы расскажем, пожалуй, один из самых известных авторов лиричных гитарных композиций. 5 ноября у него день рождения, и по этому случаю в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 7 ноября на Эльдорадио "День с Легендой: Bryan Adams".

Мировой успех пришел к Брайану в 1985 году после записи сингла "Heaven". Композиция возглавила американский чарт, а на утро музыкант проснулся знаменитым. Затем наступила золотая эпоха Адамса в качестве автора саундтреков к фильмам. Картины "Робин Гуд: Принц воров", "Три мушкетера", "Дон Жуан де Марко" и другие добивались высот в прокате, а каждая заглавная композиция, написанная Адамом, возглавляла мировые хит-парады. Феноменальный успех культовой "(Everything I Do) I Do It For You" не побит до сих пор - 16 недель на вершине чарта Великобритании!

Весь понедельник в эфире Эльдорадио слушайте рок-баллады Брайана Адамса, фрагменты из интервью с канадским музыкантом, а также факты из жизни фотографа, футбольного болельщика и актёра!