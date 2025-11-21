ПОЛОЖЕНИЕ (ПРАВИЛА) ПО ИГРЕ «ОРАНЖ БОКС»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Розыгрыш проводится с 24 ноября 2025 года по 28 ноября 2025 года.

Для розыгрыша призового фонда организатором розыгрыша создается комиссия в составе:

Председатель комиссии – Д. Макатров

Члены комиссии – М. Сактирина, Р. Зелицкий.

Комиссией осуществляются контроль за проведением розыгрыша. Ведущими розыгрыша назначаются Лена Денисова и Семён Зверев.

Призовой фонд игры: 10 (десять) сертификатов номиналом 2000 рублей каждый.

Приз предоставлен спонсором игры - сетью цветочных салонов «Цветомания» (ООО «Фридом»).

Сертификат может быть использован только на условиях, указанных на сертификате.

В игре могут принять участие любые дееспособные физические лица не моложе 21 года, проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся гражданами Российской Федерации.

В игре запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и/или Филиалов, аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно работникам и представителям любых других юридических лиц, причастных к организации и/или проведению настоящей игры, а также членам их семей.

Организатор в праве отказать в участии в радиоигре и/или в выдаче приза гражданам, которые:

- ранее становились победителями-призерами в радиоиграх, проводившихся Организатором и/или в эфире радиостанций, на интернет-сайтах, в группах в соцсетях, на зрелищных мероприятиях, администрируемых и/или поддерживаемых ООО «Европейская медиа группа» (ОГРН 1057747343060) или аффилированными с ООО «Европейская медиа группа» лицами (радиостанции: «Дорожное радио», «Европа плюс Санкт-Петербург», «Эльдорадио», «Ретро FM (Retro FM)», «Новое радио Санкт-Петербург», «Studio 21» и т.д.);

- однократно нарушали правила/условия участия в радиоиграх, получения и использования Призов.

В игре запрещается участвовать:

слушателям, которые в течении последних 2 лет выигрывали крупные призы (прочие путешествия/поездки, не указанные выше; велосипеды и пр.),

слушателям, которые выигрывали небольшие призы (билеты на концерты, сувениры) на «Эльдорадио» в течение последних 3-х месяцев,

слушателям, которые были замечены в сомнительных действиях с призами радиостанций (их перепродажа, выигрыш на «подставного» человека и пр.),

слушателям, находящимся в «чёрном» списке радиостанции, за совершение действий, указанных выше.

родственникам слушателей, которые уже победили в игре.

В участии в игре также может быть отказано по следующим причинам:

в случае плохого качества телефонного сигнала. К примеру: скрип, шуршание, в случаях, когда игрока плохо слышно или из-за неуверенного приема связь прерывается и пр. (технический брак, не дающий возможности ведущим играть со слушателем и вывести запись игры в прямой эфир).

в случае, если слушатель ведет себя вызывающе.

в случае, если у ведущих радиостанции есть основания полагать, что игрок нарушает указанные выше Правила участия в игре.

Организатор оставляет за собой право отказать участнику в выдаче приза, в случае не предоставления участником информации и документов, указанных в настоящем положении (ФИО, дата рождения, телефон), в случае сообщения участником ложных сведений о себе, а также в случае нарушения настоящих Правил.

Расхождение персональных данных, указанных (сообщенных) участником при участии в игре, с документом, удостоверяющим личность участника и предъявленным при получении приза, дает Организатору право не выдавать приз победителю.

Информация об игре может быть размещена как в эфире «Эльдорадио» (промо-ролики, устные анонсы ди-джея), на сайте eldoradio.ru, в официальной группе радиостанции в «ВКонтакте» и/или в других средствах массовой информации.

Организатор оставляет за собой право на внесение изменений в условия игры. Обновленная информация (дополнения, изменения в настоящее положение) будет своевременно размещаться на сайте eldoradio.ru.

О правах и обязанностях участников игры радиоведущий информирует каждого участника перед началом радиоигры. Участие в игре автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие участников игры с настоящими Правилами.

Каждый участник игры (слушатель «Эльдорадио») имеет право на получение приза в случае выполнения настоящих условий.

Обязанностями участника является выполнение настоящих условий, с соблюдением законодательства Российской Федерации.

В случае несогласия с любым пунктом данного положения победитель вправе отказаться от игры и получения приза.

Участвуя в игре, участник дает согласие на обработку своих персональных данных:

Настоящим, во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., я даю свое письменное согласие Организатору и Администрации сайта eldoradio.ru, ее контрагентам, аффилированным, зависимым и дочерним компаниям и организациям, а также обособленным подразделениям обработку моих персональных данных, включая согласие на трансграничную передачу моих персональных данных в целях использования мной функций Сайта, участия в мероприятиях, организатором которых является АО «Радио Катюша» /Администрация Сайта, а также иных целях, не противоречащих действующему законодательству РФ.

Данное согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.

Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными.

Под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, телефон.

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.

Я согласен получать от радиостанции «Эльдорадио» любую коммуникацию, использующую мои персональные данные.

УСЛОВИЯ ИГРЫ

Розыгрыши проводятся в эфире «Эльдорадио» с 24 ноября 2025 года по 28 ноября 2025 года в рамках утреннего шоу «Утро со светлой головой» с 10 до 11 утра в игре «Оранж Бокс».

Слушатели должны внимательно слушать подсказки ведущих и первым прислать правильный ответ в «WhatsApp» на номер +7-911-921-10-14.

В случае правильного ответа участник игры получает право на приз - 2 (два) сертификата от сети цветочных салонов «Цветомания» (ООО «Фридом»).

Игра в эфире радиостанции не является лотереей или иной основанной на риске игрой.

и в 945 Все действия Организатора и участников игры относятся исключительно к игровому процессу, регулируются настоящим Положением и не подлежат судебной защите. Настоящее Положение применяется к участникам и/или победителям для сохранения положительной репутации Организатора, с целью создания условий здоровой конкуренции и поддержанию интереса радиослушателей к участию в розыгрышах.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ

Для реализации права на приз победитель должен лично явиться в офис «Эльдорадио» в течение месяца с даты игры, с личным паспортом гражданина РФ.

Адрес офиса «Эльдорадио»: Санкт-Петербург, ул. Корпусная, д. 28 / ул. Большая Зеленина, д. 24, стр. 1 (4 этаж).

Время выдачи призов: с 10:00 до 19:00 в будние дни и с 11:00 до 18:00 в выходные дни.

Право на приз имеет только победитель.

В случае нарушения установленного срока победитель теряет право на приз.

С момента получения приза каждый участник радиоигры несет ответственность за уплату всех применимых налогов, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

После передачи победителю приза, приз не может быть продан и/или обменен на любой коммерческой основе.

Приз является неделимым. Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена на другие призы не допускается.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ РОЗЫГРЫША

Факт участия в игре подразумевает, что ее участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором либо Филиалами в целях «пост-промоушена» радиоигры. Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в игре, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские права на такие материалы будут принадлежать Организатору, включая право дальнейшей переработки и использования.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

С политикой конфиденциальности можно ознакомиться по адресу:

http://eldoradio.ru/radio/politika-konfidencialnosti