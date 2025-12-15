ПОЛОЖЕНИЕ (ПРАВИЛА) ПО РОЗЫГРЫШУ СЕРТИФИКАТОВ «КРАСИВЫЕ ЛЮДИ»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Розыгрыш проводится 15, 17, 19, 22, 24, 26 декабря 2025 года.

Для розыгрыша призового фонда организатором розыгрыша создается комиссия в составе:

Председатель комиссии – Д. Макатров

Члены комиссии – М. Сактирина, Р. Зелицкий.

Комиссией осуществляются контроль за проведением розыгрыша. Ведущей розыгрыша назначается Ольга Шмелева.

Призовой фонд игры: 6 (шесть) сертификатов от сети клиник эстетической медицины «Красивые Люди» (Спонсор Игры).

Номинал одного сертификата составляет 4000 рублей.

Сертификат дает право воспользоваться аппаратными методиками сети клиник эстетической медицины «Красивые Люди» на сумму, согласно номиналу, по следующим адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Думская, д.4А; г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д.3, корп.3, лит. А; г. Москва, ул. Мясницкая, д.35, стр. 2.

Срок действия сертификата: до 30 апреля 2026 года.

Призовой фонд предоставлен спонсором игры.

В игре могут принять участие любые дееспособные физические лица не моложе 21 года, проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся гражданами Российской Федерации.

В игре запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и/или Филиалов, аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно работникам и представителям любых других юридических лиц, причастных к организации и/или проведению настоящей игры, а также членам их семей.

Организатор в праве отказать в участии в радиоигре и/или в выдаче приза гражданам, которые:

- ранее становились победителями-призерами в радиоиграх, проводившихся Организатором и/или в эфире радиостанций, на интернет-сайтах, в группах в соцсетях, на зрелищных мероприятиях, администрируемых и/или поддерживаемых ООО «Европейская медиа группа» (ОГРН 1057747343060) или аффилированными с ООО «Европейская медиа группа» лицами (радиостанции: «Дорожное радио», «Европа плюс Санкт-Петербург», «Эльдорадио», «Ретро FM (Retro FM)», «Новое радио Санкт-Петербург», «Studio 21» и т.д.);

- однократно нарушали правила/условия участия в радиоиграх, получения и использования Призов.

В игре запрещается участвовать:

слушателям, которые в течении последних 2 лет выигрывали крупные призы (прочие путешествия/поездки, не указанные выше; велосипеды и пр.),

слушателям, которые выигрывали небольшие призы (билеты на концерты, сувениры) на «Эльдорадио» в течение последних 3-х месяцев,

слушателям, которые были замечены в сомнительных действиях с призами радиостанций (их перепродажа, выигрыш на «подставного» человека и пр.),

слушателям, находящимся в «чёрном» списке радиостанции, за совершение действий, указанных выше.

родственникам слушателей, которые уже победили в игре.

В участии в игре также может быть отказано по следующим причинам:

в случае плохого качества телефонного сигнала. К примеру: скрип, шуршание, в случаях, когда игрока плохо слышно или из-за неуверенного приема связь прерывается и пр. (технический брак, не дающий возможности ведущим играть со слушателем и вывести запись игры в прямой эфир).

в случае, если слушатель ведет себя вызывающе.

в случае, если у ведущих радиостанции есть основания полагать, что игрок нарушает указанные выше Правила участия в игре.

Организатор оставляет за собой право отказать участнику в выдаче приза, в случае не предоставления участником информации и документов, указанных в настоящем положении (ФИО, дата рождения, телефон), в случае сообщения участником ложных сведений о себе, а также в случае нарушения настоящих Правил.

Расхождение персональных данных, указанных (сообщенных) участником при участии в игре, с документом, удостоверяющим личность участника и предъявленным при получении приза, дает Организатору право не выдавать приз победителю.

Информация об игре может быть размещена как в эфире «Эльдорадио» (промо-ролики, устные анонсы ди-джея), на сайте eldoradio.ru, в официальной группе радиостанции в «ВКонтакте» и/или в других средствах массовой информации.

Организатор оставляет за собой право на внесение изменений в условия игры. Обновленная информация (дополнения, изменения в настоящее положение) будет своевременно размещаться на сайте eldoradio.ru.

О правах и обязанностях участников игры радиоведущий информирует каждого участника перед началом радиоигры. Участие в игре автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие участников игры с настоящими Правилами.

Каждый участник игры (слушатель «Эльдорадио») имеет право на получение приза в случае выполнения настоящих условий.

Обязанностями участника является выполнение настоящих условий, с соблюдением законодательства Российской Федерации.

В случае несогласия с любым пунктом данного положения победитель вправе отказаться от игры и получения приза.

Участвуя в игре, участник дает согласие на обработку своих персональных данных:

Настоящим, во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., я даю свое письменное согласие Организатору и Администрации сайта eldoradio.ru, ее контрагентам, аффилированным, зависимым и дочерним компаниям и организациям, а также обособленным подразделениям обработку моих персональных данных, включая согласие на трансграничную передачу моих персональных данных в целях использования мной функций Сайта, участия в мероприятиях, организатором которых является АО «Радио Катюша» /Администрация Сайта, а также иных целях, не противоречащих действующему законодательству РФ.

Данное согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.

Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными.

Под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, телефон.

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.

Я согласен получать от радиостанции «Эльдорадио» любую коммуникацию, использующую мои персональные данные.

УСЛОВИЯ ИГРЫ

Розыгрыши проводятся в эфире «Эльдорадио» 15, 17, 19, 22, 24, 26 декабря 2025 года в 15:40.

Слушатели должны внимательно слушать программу «Картина мира» и первым прислать правильный ответ в «WhatsApp» на номер +7-911-921-10-14 после призыва ведущего.

В случае правильного ответа участник игры получает право на приз – 1 (один) сертификат от сети клиник эстетической медицины «Красивые Люди».

Игра в эфире радиостанции не является лотереей или иной основанной на риске игрой.

и в 945 Все действия Организатора и участников игры относятся исключительно к игровому процессу, регулируются настоящим Положением и не подлежат судебной защите. Настоящее Положение применяется к участникам и/или победителям для сохранения положительной репутации Организатора, с целью создания условий здоровой конкуренции и поддержанию интереса радиослушателей к участию в розыгрышах.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ

Для реализации права на приз победитель должен лично явиться в офис «Эльдорадио» в течение месяца с даты игры, с личным паспортом гражданина РФ.

Адрес офиса «Эльдорадио»: Санкт-Петербург, ул. Корпусная, д. 28 / ул. Большая Зеленина, д. 24, стр. 1 (4 этаж).

Время выдачи призов: с 10:00 до 19:00 в будние дни и с 11:00 до 18:00 в выходные дни.

Право на приз имеет только победитель.

В случае нарушения установленного срока победитель теряет право на приз.

С момента получения приза каждый участник радиоигры несет ответственность за уплату всех применимых налогов, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

После передачи победителю приза, приз не может быть продан и/или обменен на любой коммерческой основе.

Приз является неделимым. Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена на другие призы не допускается.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ РОЗЫГРЫША

Факт участия в игре подразумевает, что ее участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором либо Филиалами в целях «пост-промоушена» радиоигры. Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в игре, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские права на такие материалы будут принадлежать Организатору, включая право дальнейшей переработки и использования.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

С политикой конфиденциальности можно ознакомиться по адресу:

http://eldoradio.ru/radio/politika-konfidencialnosti