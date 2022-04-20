ПОЛОЖЕНИЕ О РОЗЫГРЫШЕ СЕРТИФИКАТОВ В СТУДИЮ КРАСОТЫ «UPGRADE BEAUTY»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Розыгрыш проводится с 25 апреля 2022 года по 29 апреля 2022 года.

Для розыгрыша призового фонда организатором розыгрыша создается комиссия в составе:

Председатель комиссии – Д. Макатров

Члены комиссии – М. Сактирина, Р. Зелицкий.

Комиссией осуществляются контроль за проведением розыгрыша. Ведущими розыгрыша назначаются Лена Денисова и Семён Зверев.

Призовой фонд игры: 5 подарочных сертификатов в студию красоты «UpGrade Beauty».

Сертификат позволяет получить услуги, указанные на сайте http://www.upgrade-beauty.ru на сумму 5000 рублей в одной из студий красоты «UpGrade Beauty», расположенных по адресам: Невский пр., д.166, ул. Графтио, д.5.

В случае, если сумма желаемых услуг превышает депозит сертификата, то разница доплачивается обладателем сертификата. В случае, если сумма желаемых услуг меньше депозита сертификата, то остаток может быть использован при последующем визите.

Срок действия сертификата: до 01 декабря 2022 г.

В игре могут принять участие любые дееспособные физические лица не моложе 21 года, проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся гражданами Российской Федерации.

В игре запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и/или Филиалов, аффинированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно работникам и представителям любых других юридических лиц, причастных к организации и/или проведению настоящей игры, а также членам их семей.

В игре запрещается участвовать:

слушателям, которые в течении последних 2 лет выигрывали крупные призы (прочие путешествия/поездки, не указанные выше; велосипеды и пр.),

слушателям, которые выигрывали небольшие призы (билеты на концерты, сувениры) на «Эльдорадио» в течение последних 3-х месяцев,

слушателям, которые были замечены в сомнительных действиях с призами радиостанций (их перепродажа, выигрыш на «подставного» человека и пр.),

слушателям, находящимся в «чёрном» списке радиостанции, за совершение действий, указанных выше.

родственникам слушателей, которые уже победили в игре.

В участии в игре может быть отказано по следующим причинам:

в случае плохого качества телефонного сигнала. К примеру: скрип, шуршание, в случаях, когда игрока плохо слышно или из-за неуверенного приема связь прерывается и пр. (технический брак, не дающий возможности ведущим играть со слушателем и вывести запись игры в прямой эфир).

в случае, если слушатель ведет себя вызывающе.

в случае, если у ведущих радиостанции есть основания полагать, что игрок нарушает указанные выше правила участия в игре.

Организатор оставляет за собой право отказать участнику в выдаче приза, в случае не предоставления участником информации и документов, указанных в настоящем положении (ФИО, дата рождения, телефон), в случае сообщения участником ложных сведений о себе, а также в случае нарушения настоящих Правил.

Расхождение персональных данных, указанных (сообщенных) участником при участии в игре, с документом, удостоверяющим личность участника и предъявленным при получении приза, дает Организатору право не выдавать приз победителю.

Информация об игре может быть размещена как в эфире «Эльдорадио» (промо-ролики, устные анонсы ди-джея), на сайте www.eldoradio.ru, в официальной группе радиостанции «ВКонтакте» и в других средствах массовой информации.

Организатор оставляет за собой право на внесение изменений в условия игры. Обновленная информация (дополнения, изменения в настоящее положение) будет своевременно размещаться на сайте www.eldoradio.ru.

О правах и обязанностях участников игры радиоведущий информирует каждого участника перед началом радиоигры. Участие в игре автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие участников игры с настоящими Правилами.

Каждый участник игры (слушатель «Эльдорадио») имеет право на получение приза в случае выполнения настоящих условий.

Обязанностями участника является выполнение настоящих условий, с соблюдением законодательства Российской Федерации.

В случае несогласия с любым пунктом данного положения победитель вправе отказаться от игры и получения приза.

УСЛОВИЯ ИГРЫ

Розыгрыши проводятся в эфире «Эльдорадио» по будним дням в рамках утреннего шоу «Утро со светлой головой» с 7 до 11 утра в плавающем графике.

Слушатели должны дозвониться по телефону прямого эфира «Эльдорадио» (812) 325-101-4 после призыва ведущих и правильно ответить на вопрос.

В случае правильного ответа участник игры получает право на приз – один подарочный сертификат в студию красоты «UpGrade Beauty».

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ

Для реализации права на приз победитель должен лично явиться в офис «Эльдорадио» в сроки с 25 апреля 2022 г. по 20 мая 2022 г. для заполнения и подписания акта о получении приза.

Адрес офиса «Эльдорадио»: Санкт-Петербург, ул. Корпусная, д. 28 / ул. Большая Зеленина, д. 24, стр. 1 (4 этаж).

Время выдачи призов: с 10:00 до 19:00 в будние дни и с 11:00 до 18:00 в выходные дни.

Право на приз имеет только победитель.

При себе победителям игры необходимо иметь паспорт гражданина РФ и ИНН (оригиналы и ксерокопии).

С момента получения приза каждый участник радиоигры несет ответственность за уплату всех применимых налогов, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

В случае нарушения установленного срока победитель теряет право на приз.

После передачи приза победителю он не может быть продан или обменян на любой коммерческой основе.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ РОЗЫГРЫША

Факт участия в игре подразумевает, что ее участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором либо Филиалами в целях «пост-промоушина» радиоигры. Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в игре, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские права на такие материалы будут принадлежать Организатору, включая право дальнейшей переработки и использования.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

С политикой конфиденциальности можно ознакомиться по адресу:

http://eldoradio.ru/radio/politika-konfidencialnosti